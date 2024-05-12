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Минобороны: ВСУ снова попытались ударить по Белгороду из РСЗО «Ольха» и Vampire

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Войска России в период с 19:50 до 20:40 мск пресекли ещё одну попытку украинских военных нанести удар по жилым кварталам Белгорода из реактивных систем залпового огня «Ольха» и RM-70 Vampire.
Минобороны: ВСУ снова попытались ударить по Белгороду из РСЗО «Ольха» и Vampire
  • globallookpress.com

«В ходе отражения атаки российскими средствами ПВО уничтожено 12 реактивных снаряда РСЗО Vampire и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха», — заявили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Ранее в Белгороде после объявления ракетной опасности раздалось несколько взрывов.

Из-за сигнала ракетной опасности спасатели в очередной раз прервали поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда, они отошли в убежище.

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