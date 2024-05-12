Минобороны: ВСУ снова попытались ударить по Белгороду из РСЗО «Ольха» и Vampire
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«В ходе отражения атаки российскими средствами ПВО уничтожено 12 реактивных снаряда РСЗО Vampire и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха», — заявили в Министерстве обороны Российской Федерации.
Ранее в Белгороде после объявления ракетной опасности раздалось несколько взрывов.
Из-за сигнала ракетной опасности спасатели в очередной раз прервали поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда, они отошли в убежище.