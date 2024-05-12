Участник разбора завалов в Белгороде рассказал о ситуации на месте трагедии
- © Stringer/news.ru
«Люди кричали из-под завалов: «Мы здесь, помогите нам!» — сказал он.
По его словам, периодически начиналась тревога, все спускались в укрытие.
«Потом снова начиналась работа. При нас спасатели вытащили молодого парня. Он был в шоковом состоянии, ничего не говорил. У него, видимо, была травма позвоночника. Сразу положили его на носилки. Потом вытащили женщину. Но она была мертва», — рассказал Долженков.
Он добавил, что люди по-разному реагировали на ситуацию: кто-то был спокоен, некоторые не могли сказать ни слова, многие переживали за домашних животных.
По последним данным, в результате обрушения подъезда в доме в Белгороде погибли восемь человек.