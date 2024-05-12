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Участник разбора завалов в Белгороде рассказал о ситуации на месте трагедии

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Координатор молодёжного крыла белгородского Народного фронта Илья Долженков рассказал RT, как вместе с другими участниками разбирал завалы после обрушения части дома из-за удара ВСУ.
Участник разбора завалов в Белгороде рассказал о ситуации на месте трагедии
  • © Stringer/news.ru

«Люди кричали из-под завалов: «Мы здесь, помогите нам!» — сказал он.

По его словам, периодически начиналась тревога, все спускались в укрытие.

«Потом снова начиналась работа. При нас спасатели вытащили молодого парня. Он был в шоковом состоянии, ничего не говорил. У него, видимо, была травма позвоночника. Сразу положили его на носилки. Потом вытащили женщину. Но она была мертва», — рассказал Долженков.

Он добавил, что люди по-разному реагировали на ситуацию: кто-то был спокоен, некоторые не могли сказать ни слова, многие переживали за домашних животных.

По последним данным, в результате обрушения подъезда в доме в Белгороде погибли восемь человек.

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