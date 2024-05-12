Зеленский назвал чрезвычайно сложной для ВСУ ситуацию под Волчанском

Владимир Зеленский в обращении к гражданам назвал чрезвычайно сложной ситуацию под Волчанском в Харьковской области.

«В окрестностях города Волчанска ситуация чрезвычайно сложная», — сказал Зеленский.

Министерство обороны России 12 мая сообщило, что в районе Волчанска российские войска из группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ.

В течение последних двух суток Министерство обороны заявило, что ВС России освободили в Харьковской области населённые пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья, а также Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.