Зеленский назвал чрезвычайно сложной для ВСУ ситуацию под Волчанском
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«В окрестностях города Волчанска ситуация чрезвычайно сложная», — сказал Зеленский.
Министерство обороны России 12 мая сообщило, что в районе Волчанска российские войска из группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ.
В течение последних двух суток Министерство обороны заявило, что ВС России освободили в Харьковской области населённые пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья, а также Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.