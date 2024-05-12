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Зеленский назвал чрезвычайно сложной для ВСУ ситуацию под Волчанском

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Владимир Зеленский в обращении к гражданам назвал чрезвычайно сложной ситуацию под Волчанском в Харьковской области.
Зеленский назвал чрезвычайно сложной для ВСУ ситуацию под Волчанском
  • globallookpress.com
  • © Ukrainian Presidential

«В окрестностях города Волчанска ситуация чрезвычайно сложная», — сказал Зеленский.

Министерство обороны России 12 мая сообщило, что в районе Волчанска российские войска из группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ.

В течение последних двух суток Министерство обороны заявило, что ВС России освободили в Харьковской области населённые пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья, а также Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

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