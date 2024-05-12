Лидер протестов в Армении анонсировал новые акции неповиновения с утра 13 мая
- AFP
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«Завтра с восьми утра организуем забастовки, в том числе студенческие, парализовать весь город и разные районы Армении, выражая несогласие лжи и злу», — заявил он.
Слова Галстаняна приводит Sputnik Армения.
Он отметил, что до нового объявления митинги проводиться не будут, и причина не в числе участников.
Ранее Галстанян заявил о теоретической возможности начать процедуру импичмента премьер-министра страны Никола Пашиняна.
Он также говорил, что «процесс импичмента», который оппозиция намерена организовать в отношении премьера, займёт несколько дней.
9 мая участники многотысячного митинга в Ереване потребовали срочной отставки Никола Пашиняна.