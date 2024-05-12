Лидер протестов в Армении анонсировал новые акции неповиновения с утра 13 мая

Глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян анонсировал новые акции неповиновения с утра 13 мая.

«Завтра с восьми утра организуем забастовки, в том числе студенческие, парализовать весь город и разные районы Армении, выражая несогласие лжи и злу», — заявил он.

Слова Галстаняна приводит Sputnik Армения.

Он отметил, что до нового объявления митинги проводиться не будут, и причина не в числе участников.

Ранее Галстанян заявил о теоретической возможности начать процедуру импичмента премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Он также говорил, что «процесс импичмента», который оппозиция намерена организовать в отношении премьера, займёт несколько дней.

9 мая участники многотысячного митинга в Ереване потребовали срочной отставки Никола Пашиняна.