Оппозиция заявила, что «процесс импичмента Пашиняна» займёт несколько дней
«Процесс импичмента Пашиняна займёт не более нескольких дней», — цитирует Галстаняна Sputnik Ближнее зарубежье.
Агентство пишет, что с утра 10 мая оппозиция в Армении планирует «мирные акции неповиновения».
По словам Баграта Галстаняна, две оппозиционные парламентские фракции готовы начать процедуру импичмента.
Ранее участники проходящего в центре Еревана многотысячного митинга против односторонней делимитации границы с Азербайджаном потребовали срочной отставки премьер-министра. Начальник полиции Армении Арам Ованнисян призвал протестующих в Ереване воздержаться от противоправных действий, которые заставили бы власти применить силу.