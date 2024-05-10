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Оппозиция заявила, что «процесс импичмента Пашиняна» займёт несколько дней

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Глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян утверждает, что «процесс импичмента», который оппозиция намерена организовать в отношении премьера Никола Пашиняна, займёт несколько дней.

«Процесс импичмента Пашиняна займёт не более нескольких дней», — цитирует Галстаняна Sputnik Ближнее зарубежье.

Агентство пишет, что с утра 10 мая оппозиция в Армении планирует «мирные акции неповиновения».

По словам Баграта Галстаняна, две оппозиционные парламентские фракции готовы начать процедуру импичмента.

Ранее участники проходящего в центре Еревана многотысячного митинга против односторонней делимитации границы с Азербайджаном потребовали срочной отставки премьер-министра. Начальник полиции Армении Арам Ованнисян призвал протестующих в Ереване воздержаться от противоправных действий, которые заставили бы власти применить силу.

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