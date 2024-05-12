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В Берлине назвали чрезвычайно опасной идею сбивать ракеты России силами НАТО

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Глава парламентской фракции СДПГ Рольф Мютцених назвал безответственными и чрезвычайно опасными предложения немецких парламентариев отражать российские авиаудары над Украиной силами НАТО.
В Берлине назвали чрезвычайно опасной идею сбивать ракеты России силами НАТО
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

Такой комментарий он дал газете Tagesspiegel.

«Желание защитить воздушное пространство Украины посредством развёртывания НАТО означает отказ от принципа, согласно которому мы не хотим активно вмешиваться в войну. Я считаю подобные предложения безответственными и чрезвычайно опасными», — заявил Мютцених.

По мнению депутата, это было бы «игрой с огнём» и «именно тем, чего хочет Путин».

Как ранее писало издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, несколько немецких парламентариев поддержали идею применять западные зенитные комплексы с территории стран НАТО для противодействия российским ракетам над Украиной.

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