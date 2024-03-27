Пассажир в аэропорту Пулково пошутил о терроризме — на него завели уголовное дело

Пассажир в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге сообщил, что у его коллеги якобы есть опасные предметы в ручной клади.

Как сообщает Управление на транспорте МВД России по СЗФО, на место тут же вызвали оперативников для досмотра.

«Подозрительных предметов обнаружено не было... Выявлен 48-летний житель Кемеровской области, который из хулиганских побуждений заявил о том, что якобы у его знакомого в ручной клади находятся опасные предметы», — говорится в заявлении.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Ранее в Шереметьеве пассажирка одного из рейсов заявила, что в её рюкзаке находится бомба.

Позднее источник в правоохранительных органах сообщил RT, что фраза пассажирки одного из рейсов в Шереметьеве о бомбе оказалась шуткой.