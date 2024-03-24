RT: в Шереметьеве пассажирка одного из рейсов заявила, что в её рюкзаке бомба

В московском аэропорту Шереметьево пассажирка одного из рейсов заявила, что в её рюкзаке находится бомба.

Об этом RT сообщили в пресс-службе аэропорта. Там добавили, что к самолёту прибыли сотрудники правоохранительных органов.

В воздушной гавани подчеркнули, что в настоящий момент проводятся все необходимые мероприятия.