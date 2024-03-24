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RT: фраза пассажирки одного из рейсов в Шереметьеве о бомбе оказалась шуткой

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Фраза пассажирки одного из рейсов в московском аэропорту Шереметьево о том, что в её рюкзаке находится бомба, оказалась шуткой.
RT: фраза пассажирки одного из рейсов в Шереметьеве о бомбе оказалась шуткой
  • РИА Новости

Об этом RT рассказал источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, пассажирка самолёта в Шереметьеве сказала про бомбу, так как была раздражена телефонным разговором стюардессы.

«Женщина была недовольна тем, что, когда люди поднимались на борт, стюардесса говорила с кем-то по телефону. Она и бросила фразу: «Хватит разговаривать, а то бомбу у меня в рюкзаке пропустишь», — добавил источник.

После этого экипаж вызвал полицию. Пассажирку задержали и сейчас допрашивают.

Ранее в Шереметьеве пассажирка одного из рейсов заявила, что в её рюкзаке находится бомба.

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