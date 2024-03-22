Гуцул выразила соболезнования в связи с терактом в «Крокусе»

Глава Гагаузии Евгения Гуцул выразила соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

«Наши мысли направлены родным и близким погибших. Мы молимся о том, чтобы Господь дал им силы и терпение перенести это страшное испытание», — написала она.

Гуцул также осудила «бесчеловечный и бессмысленный акт насилия».

Ранее молдавский оппозиционный политик Илан Шор выразил соболезнования родным погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что теракт в «Крокусе» поражает своим цинизмом и жестокостью.