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40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле»

Гуцул выразила соболезнования в связи с терактом в «Крокусе»

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Глава Гагаузии Евгения Гуцул выразила соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

«Наши мысли направлены родным и близким погибших. Мы молимся о том, чтобы Господь дал им силы и терпение перенести это страшное испытание», — написала она.

Гуцул также осудила «бесчеловечный и бессмысленный акт насилия».

Ранее молдавский оппозиционный политик Илан Шор выразил соболезнования родным погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что теракт в «Крокусе» поражает своим цинизмом и жестокостью.

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