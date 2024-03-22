Патриарх Кирилл заявил о невероятном цинизме и жестокости теракта в «Крокусе»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что теракт в здании «Крокус Сити Холла» в Подмосковье поражает своим цинизмом и жестокостью.

«Глубоко потрясён произошедшим терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл», который унёс множество жизней мирных людей. Совершённое злодеяние поражает своим цинизмом и жестокостью. Выражаю вам искренние соболезнования и сердцем скорблю вместе с вами», — приводится его заявление на сайте РПЦ.

По меньшей мере 40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает ФСБ России. Ещё более 100 человек пострадали.

Спецназ Росгвардии и ФСБ проводят штурм «Крокус Сити Холла».

RT ведёт онлайн-трансляцию.