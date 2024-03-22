Шор выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле»
«Мои глубокие соболезнования родным и близким погибших», — написал он в Telegram.
Шор также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим и сил тем, кому сейчас угрожает опасность.
Сербский президент Александр Вучич назначил на субботу, 23 марта, заседание Совета нацбезопасности Сербии из-за теракта в «Крокус Сити Холле» в Московской области.
Спецподразделения Росгвардии работают на месте ЧП, ведут поиск устроивших стрельбу в «Крокус Сити Холле».