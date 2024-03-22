Шор выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле»

Молдавский оппозиционный политик Илан Шор выразил соболезнования родным погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

«Мои глубокие соболезнования родным и близким погибших», — написал он в Telegram.

Шор также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим и сил тем, кому сейчас угрожает опасность.

Сербский президент Александр Вучич назначил на субботу, 23 марта, заседание Совета нацбезопасности Сербии из-за теракта в «Крокус Сити Холле» в Московской области.

Спецподразделения Росгвардии работают на месте ЧП, ведут поиск устроивших стрельбу в «Крокус Сити Холле».