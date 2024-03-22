Вучич созовёт заседание Совета нацбезопасности Сербии из-за теракта в «Крокусе»

Сербский президент Александр Вучич назначил на субботу, 23 марта, заседание Совета нацбезопасности Сербии из-за теракта в «Крокус Сити Холле» в Московской области.

Об этом сообщает агентство «Танюг». Заседание назначено на 9:00 (11:00 мск). По меньшей мере 40 человек погибли в результате теракта, ещё более 100 человек пострадали. RT ведёт онлайн-трансляцию.