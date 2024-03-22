Росгвардия: ведётся поиск устроивших стрельбу в «Крокус Сити Холле»

Спецподразделения Росгвардии работают на месте ЧП в «Крокус Сити Холле».

«Спецподразделения Росгвардии работают на месте теракта в «Крокус Сити Холле». Ведётся поиск преступников и эвакуация граждан из здания», — заявили в ведомстве.

Росгвардия выразила соболезнования родным и близким погибших.

По меньшей мере 40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает ФСБ России. Ещё более 100 человек пострадали.

Президенту России Владимиру Путину сразу доложили о стрельбе в «Крокус Сити Холле» в Красногорске.

RT ведёт онлайн-трансляцию.