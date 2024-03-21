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В Москве завершили благоустройство вблизи вокзала Шелепиха

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В Москве благоустроили участок вблизи вокзала Шелепиха. Специалисты провели реконструкцию участка улично-дорожной сети протяжённостью 170 м, а также железнодорожного путепровода через Шмитовский проезд длиной 54,3 м.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

По словам руководителя Департамента строительства столицы Рафика Загрутдинова, проведён полный комплекс строительно-монтажных работ: специалисты сделали переукладку инженерных коммуникаций, провели реконструкцию и благоустройство путепровода.

«Общая готовность — 100%, получено разрешение на ввод. Сейчас объект передаётся на баланс», — сказал он.

Работы по благоустройству охватили территорию площадью 12,3 тыс. кв. м.

Ранее НСН сообщала, что в Москве планируют построить 68 км дорог, 20 искусственных сооружений и девять пешеходных переходов в 2024 году.

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