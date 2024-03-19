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Путин разрешил сделку по приобретению 100% акций Highland Gold

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Российский президент Владимир Путин разрешил сделку по приобретению 100% акций Highland Gold.
Путин разрешил сделку по приобретению 100% акций Highland Gold
  • globallookpress.com
  • © Mikhail Metzel/Kremlin Pool

Об этом говорится в распоряжении главы государства, опубликованном на портале правовой информации.

«Разрешить совершение сделки по приобретению 100% акций международной компании «Акционерное общество «Хайлэнд Голд», принадлежащих «Хайлэнд Голд Майнинг Лимите»д (Highland Gold Mining Limited)», — отмечается в документе.

В феврале Путин разрешил проводить сделки с акциями АО «Полиметалл».

Также в прошлом месяце Путин своим распоряжением разрешил совершение сделок с акциями ПАО «Группа Ренессанс Страхование» и Ozon Holdings Plc.

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