Российский президент Владимир Путин разрешил сделку по приобретению 100% акций Highland Gold.

Об этом говорится в распоряжении главы государства, опубликованном на портале правовой информации.

«Разрешить совершение сделки по приобретению 100% акций международной компании «Акционерное общество «Хайлэнд Голд», принадлежащих «Хайлэнд Голд Майнинг Лимите»д (Highland Gold Mining Limited)», — отмечается в документе.

В феврале Путин разрешил проводить сделки с акциями АО «Полиметалл».

Также в прошлом месяце Путин своим распоряжением разрешил совершение сделок с акциями ПАО «Группа Ренессанс Страхование» и Ozon Holdings Plc.