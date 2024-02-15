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Путин разрешил совершение сделок с акциями Ozon и группы «Ренессанс страхование»

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Президент Владимир Путин своим распоряжением разрешил совершение сделок с акциями ПАО «Группа Ренессанс Страхование» и Ozon Holdings Plc.

«Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями публичного акционерного общества «Группа Ренессанс Страхование» и «Озон холдингс пиэлси» (Ozon Holdings Plc)», — говорится в документе, под которым глава государства поставил подпись.

РБК поясняет, что таким образом согласована продажа Ozon и «Ренессанс страхование» в пользу «Восток Инвестиции». Уточняется, что таким образом инвестиционная компания «Восток Инвестиции» получила разрешения на выкуп российского бизнеса у структур Baring Vostok Майкла Калви.

В конце января президент одобрил сделку по приобретению компанией «Лучшее решение» 100% акций предприятий «Донской антрацит» и «Шахтоуправление «Обуховская».

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