Путин разрешил компании «Лучшее решение» купить активы Рината Ахметова

Президент России Владимир Путин одобрил сделку по приобретению компанией «Лучшее решение» 100% акций предприятий «Донской антрацит» и «Шахтоуправление «Обуховская».

«Разрешить совершение акционерным обществом «Лучшее решение» сделок по приобретению 100% акций акционерных обществ «Донской антрацит» и «Шахтоуправление «Обуховская», принадлежащих Фабселл Лимитед (Fabcell Limited)», — говорится в тексте документа.

Ранее украинский бизнесмен Ринат Ахметов инициировал арбитражный процесс против России, требуя компенсации за потерянные активы в Донбассе.

Советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что Ахметов едва ли может рассчитывать на получение компенсаций от России из-за поддержки госпереворота на Украине.