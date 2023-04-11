Бизнесмен Ахметов инициировал арбитражный процесс за потерянные активы в Донбассе

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов инициировал арбитражный процесс против России, требуя компенсации за потерянные активы в Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба инвестиционной группы SKM.

«Ахметов как инвестор потребует от России компенсации всех убытков, причинённых ему в результате вмешательства в деятельность или экспроприации активов и инвестиций», — приводит сообщение ТАСС.

1 апреля президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против 33 российских граждан и 225 российских компаний.

В конце февраля Украина также ввела санкции против ряда граждан России.