Бизнесмен Ахметов инициировал арбитражный процесс за потерянные активы в Донбассе
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Об этом сообщает пресс-служба инвестиционной группы SKM.
«Ахметов как инвестор потребует от России компенсации всех убытков, причинённых ему в результате вмешательства в деятельность или экспроприации активов и инвестиций», — приводит сообщение ТАСС.
1 апреля президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против 33 российских граждан и 225 российских компаний.
В конце февраля Украина также ввела санкции против ряда граждан России.