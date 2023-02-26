Зеленский подписал указы о введении новых санкций против граждан России

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал три указа о введении санкций против граждан России.

«Подписал три указа для реализации решений СНБО», — сообщил он в своём Telegram-канале.

Зеленский уточнил, что санкции введены против граждан России, причастных к спорту, а также тех, кто «помогает держать структуры наёмников в России».

Ранее Зеленский назвал недостаточным принятый ранее десятый пакет санкций Евросоюза в отношении России.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что инициаторы санкций против России наказывают сами себя.