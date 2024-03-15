Хирург Нефёдов посоветовал курильщикам вовремя проходить диагностику
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В табачном дыме содержится более пяти тыс. химических веществ, которые отравляют организм при вдыхании, сообщил он в беседе с «Газетой.Ru».
Специалист также напомнил, что таким эффектом обладают не только обычные сигареты, но и никотиносодержащие устройства — вейпы и электронные сигареты.
Также курение зачастую вызывает рак лёгкого. Для своевременного выявления такого заболевания Нефёдов посоветовал регулярно проходить диагностику — скрининг НДКТ (низкодозная компьютерная томография). Особенно внимательно следить за своим здоровьем следует курильщикам и пожилым людям, добавил врач.
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