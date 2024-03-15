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Хирург Нефёдов посоветовал курильщикам вовремя проходить диагностику

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Торакальный хирург и врач-онколог Андрей Нефёдов напомнил, что курение является одной из самых разрушительных для здоровья привычек, а также сокращает продолжительность жизни в среднем на 10—15 лет.
Хирург Нефёдов посоветовал курильщикам вовремя проходить диагностику
  • Gettyimages.ru
  • © RunPhoto

В табачном дыме содержится более пяти тыс. химических веществ, которые отравляют организм при вдыхании, сообщил он в беседе с «Газетой.Ru».

Специалист также напомнил, что таким эффектом обладают не только обычные сигареты, но и никотиносодержащие устройства — вейпы и электронные сигареты.

Также курение зачастую вызывает рак лёгкого. Для своевременного выявления такого заболевания Нефёдов посоветовал регулярно проходить диагностику — скрининг НДКТ (низкодозная компьютерная томография). Особенно внимательно следить за своим здоровьем следует курильщикам и пожилым людям, добавил врач.

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