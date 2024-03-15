Для пожилых москвичей доступно более 800 групп для занятий живописью
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
В настоящее время уроки по рисованию посещают более 16 тыс. человек.
Профессиональные художники знакомят участников с разными изобразительными приёмами и техниками. Помогают освоить пропорции, композицию, работать со светом и тенью.
«Это очень развивает цветовосприятие даже у пожилых людей и помогает увидеть прекрасное в том, что раньше казалось обыденным. После академической базы мы переходим к элементу художественной вариативности — выполняем стилизованный и декоративный натюрморт, пишем портреты», — сказала преподаватель Российского государственного художественно-промышленного университета имени С.Г. Строганова Анна Акилова.
Записаться в группу можно на портале mos.ru, в офисах госуслуг «Мои документы» или при обращении в любой из центров московского долголетия.
Ранее сообщалось, что центр общения старшего поколения открылся в Кургане.