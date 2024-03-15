Для пожилых москвичей доступно более 800 групп для занятий живописью

В столице для жителей старшего поколения работают более 800 групп для занятий живописью и графикой в рамках программы «Московское долголетие».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

В настоящее время уроки по рисованию посещают более 16 тыс. человек.

Профессиональные художники знакомят участников с разными изобразительными приёмами и техниками. Помогают освоить пропорции, композицию, работать со светом и тенью.

«Это очень развивает цветовосприятие даже у пожилых людей и помогает увидеть прекрасное в том, что раньше казалось обыденным. После академической базы мы переходим к элементу художественной вариативности — выполняем стилизованный и декоративный натюрморт, пишем портреты», — сказала преподаватель Российского государственного художественно-промышленного университета имени С.Г. Строганова Анна Акилова.

Записаться в группу можно на портале mos.ru, в офисах госуслуг «Мои документы» или при обращении в любой из центров московского долголетия.

Ранее сообщалось, что центр общения старшего поколения открылся в Кургане.