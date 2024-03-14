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Центр общения старшего поколения открылся в Кургане

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Центр общения старшего поколения начал работу в Кургане, где пожилых жителей будут в том числе учить пользоваться смартфонами и планшетами.
Центр общения старшего поколения открылся в Кургане
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт администрации.

«Это будет площадка для тех, кто продолжает вести активный образ жизни, получать новые знания и впечатления», — отмечается в сообщении.

В центре будут проходить лекции, встречи, семинары, выставки, мастер-классы, музыкальные вечера и литературные чтения.

Центр открылся в рамках пилотного проекта Социального фонда России.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в рамках проекта «Московское долголетие» иностранные языки изучают более 25,7 тыс. человек. Для них предусмотрено свыше тысячи обучающих групп.

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