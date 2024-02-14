В Кировской области рассказали о ситуации с заболеваемостью COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на портал Объясняем.рф.
Госпитализированы 39 жителей, выздоровели за неделю 98 человек. Отмечается, что показатели заболеваемости в регионе снижаются.
Также стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе стабилизировалась ситуация с ОРВИ, гриппом и коронавирусом, передаёт URA.RU со ссылкой на Telegram-канал регионального Роспотребнадзора.
«Так, по итогам шестой недели 2024 года зарегистрировано 133 случая на 100 тыс. населения заболевания гриппом и ОРВИ, что сопоставимо с уровнем показателей прошлой недели. Зарегистрировано 25 случаев гриппа на 100 тыс. населения», — заявили в ведомстве.
Ранее завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетёсов прокомментировал ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в России.