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В Кировской области рассказали о ситуации с заболеваемостью COVID-19

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В Кировской области выявили 91 случай COVID-19 за неделю с 5 по 11 февраля.
В Кировской области рассказали о ситуации с заболеваемостью COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на портал Объясняем.рф.

Госпитализированы 39 жителей, выздоровели за неделю 98 человек. Отмечается, что показатели заболеваемости в регионе снижаются.

Также стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе стабилизировалась ситуация с ОРВИ, гриппом и коронавирусом, передаёт URA.RU со ссылкой на Telegram-канал регионального Роспотребнадзора.

«Так, по итогам шестой недели 2024 года зарегистрировано 133 случая на 100 тыс. населения заболевания гриппом и ОРВИ, что сопоставимо с уровнем показателей прошлой недели. Зарегистрировано 25 случаев гриппа на 100 тыс. населения», — заявили в ведомстве.

Ранее завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетёсов прокомментировал ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в России.

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