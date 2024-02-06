Вирусолог Нетёсов спрогнозировал снижение заболеваемости гриппом в конце февраля

Завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетёсов прокомментировал ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в России.

«На Новый год был спад заболеваемости гриппом и ОРВИ, а затем снова начался подъём, но уже не такой сильный, какой был в декабре. Рост заболеваемости коронавирусом на 7,2% — это небольшой подъём, оснований для беспокойства нет», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, стоит поберечься людям из групп риска — пожилым, а также тем, кто страдает диабетом или онкологическим заболеванием. Им желательно свести посещение общественных мест к минимуму.

«Вместе с тем спад, который уже не будет расти, по традиции ожидается в конце февраля — начале марта», — добавил Нетёсов.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что пандемия коронавируса всё ещё продолжается, её возбудитель никуда не исчез.