Гинцбург заявил, что пандемия коронавируса продолжается
- РИА Новости
Об этом он сказал на Дне здоровья на международной выставке-форуме «Россия».
Гинцбург согласился с определением главы Минздрава России Михаила Мурашко, который назвал пандемию коронавируса продолжающейся.
«Потому что возбудитель никуда не делся, его стало только больше», — цитирует его ТАСС.
23 января стало известно, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в российских регионах снизилась за неделю на 6,9%.
Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН рассказал о ситуации с заболеваемостью гриппом в мире.