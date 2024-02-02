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Гинцбург заявил, что пандемия коронавируса продолжается

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Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что пандемия коронавируса всё ещё продолжается, её возбудитель никуда не исчез.
Гинцбург заявил, что пандемия коронавируса продолжается
  • РИА Новости

Об этом он сказал на Дне здоровья на международной выставке-форуме «Россия».

Гинцбург согласился с определением главы Минздрава России Михаила Мурашко, который назвал пандемию коронавируса продолжающейся.

«Потому что возбудитель никуда не делся, его стало только больше», — цитирует его ТАСС.

23 января стало известно, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в российских регионах снизилась за неделю на 6,9%.

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН рассказал о ситуации с заболеваемостью гриппом в мире.

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