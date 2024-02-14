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В Госдуме предложили разработать механизм обеспечения педагогов жильём по соцнайму вне очереди

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В комитете Госдумы по науке и высшему образованию предложили разработать механизм обеспечения педагогов жильём по соцнайму вне очереди.
В Госдуме предложили разработать механизм обеспечения педагогов жильём по соцнайму вне очереди
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Закон об образовании предусматривает особый статус педработников. В частности, воспользоваться правом на предоставление вне очереди жилых помещений по договорам социального найма могут «педагогические работники, состоящие на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях».

«Однако до настоящего времени конкретный механизм реализации указанного права педагогических работников не установлен», — говорится в проекте обращения Госдумы в правительство.

Проект поддержали в комитете Госдумы по просвещению.

«Обеспечение школ педагогами связано зачастую с необходимостью переезда педагогических работников из одного населённого пункта в другой, что неизбежно влечёт за собой появление жилищной проблемы», — сказала член комитета Лариса Тутова.

По её мнению, разработка механизма позволит привести нормы закона об образовании в соответствие с Жилищным кодексом.

Ранее сообщалось, что по программе «Земский учитель» в Ленинградскую область приедут 12 педагогов.

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