По программе «Земский учитель» в Ленобласть приедут 12 педагогов
- РИА Новости
Об этом сообщает «Выборг ТВ» со ссылкой на региональный комитет образования.
Согласно условиям программы, учителю нужно работать в сельской школе не менее 18 часов в неделю и не менее пяти лет. Число жителей в населённом пункте не должно превышать 50 тыс.
В 2023 году по программе в Ленобласти начали работу семь новых педагогов.
Ранее глава Республики Тыва Владислав Ховалыг заявил о поддержке ещё 13 педагогов по программе «Земский учитель».