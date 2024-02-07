По программе «Земский учитель» в Ленобласть приедут 12 педагогов

По программе «Земский учитель» в Ленинградскую область приедут 12 педагогов.

Об этом сообщает «Выборг ТВ» со ссылкой на региональный комитет образования.

Согласно условиям программы, учителю нужно работать в сельской школе не менее 18 часов в неделю и не менее пяти лет. Число жителей в населённом пункте не должно превышать 50 тыс.

В 2023 году по программе в Ленобласти начали работу семь новых педагогов.

Ранее глава Республики Тыва Владислав Ховалыг заявил о поддержке ещё 13 педагогов по программе «Земский учитель».