В Туве поддержат ещё 13 педагогов по программе «Земский учитель»
- РИА Новости
Об этом сообщает RuNews24.
Как отметил Ховалыг, с начала реализации программы 49 учителей переехали жить и работать в сельскую местность.
Участникам программы выплачивается 1 млн рублей.
Он также обратил внимание на то, что ученики сёл показывают высокие результаты на олимпиадах и конференциях.
«И сами педагоги занимают призовые места в конкурсах профессионального мастерства», — сказал Ховалыг.
Ранее в Минобразования Московской области рассказали о завоёванных 30 медалях школьниками региона на Международной Жаутыковской олимпиаде по математике, физике и информатике в Казахстане.