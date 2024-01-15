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В Туве поддержат ещё 13 педагогов по программе «Земский учитель»

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Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг заявил о поддержке ещё 13 педагогов по программе «Земский учитель».
В Туве поддержат ещё 13 педагогов по программе «Земский учитель»
  • РИА Новости

Об этом сообщает RuNews24.

Как отметил Ховалыг, с начала реализации программы 49 учителей переехали жить и работать в сельскую местность.

Участникам программы выплачивается 1 млн рублей.

Он также обратил внимание на то, что ученики сёл показывают высокие результаты на олимпиадах и конференциях.

«И сами педагоги занимают призовые места в конкурсах профессионального мастерства», — сказал Ховалыг.

Ранее в Минобразования Московской области рассказали о завоёванных 30 медалях школьниками региона на Международной Жаутыковской олимпиаде по математике, физике и информатике в Казахстане.

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