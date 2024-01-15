Школьники из Подмосковья выиграли 30 медалей на международной олимпиаде
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Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на ведомство.
«В олимпиаде приняли участие более 700 старшеклассников из 16 стран. В команду Подмосковья вошли 30 учеников из Физтех-лицея имени Капицы и два представителя долгопрудненского лицея №5», — отметили в министерстве.
Среди наград — 12 золотых, 11 серебряных и семь бронзовых медалей.
Жюри состояло из представителей семи стран, включая Россию и Китай.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о старте набора заявок от школьников и студентов колледжей на получение грантов в области культуры и искусства.