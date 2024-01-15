Открылся приём заявок на гранты мэра Москвы в области культуры и искусства
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал мэра.
Как отметил Собянин, в конкурсе представлено 33 категории творческих направлений.
«Ребята получают возможность показать свои таланты настоящим профессионалам — членам жюри», — заявил мэр.
Первый этап конкурса (анализ видеоматериалов) пройдёт с 25 февраля по 10 марта. Личные прослушивания школьников и студентов колледжей искусств состоятся с 20 марта по 10 апреля. Публичные выступления — с 20 апреля по 25 мая.
Ранее сообщалось, что в Москве стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников.