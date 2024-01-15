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Открылся приём заявок на гранты мэра Москвы в области культуры и искусства

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о старте набора заявок от школьников и студентов колледжей на получение грантов в области культуры и искусства. Общий призовой фонд составляет 3,74 млн рублей.
Открылся приём заявок на гранты мэра Москвы в области культуры и искусства
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Как отметил Собянин, в конкурсе представлено 33 категории творческих направлений.

«Ребята получают возможность показать свои таланты настоящим профессионалам — членам жюри», — заявил мэр.

Первый этап конкурса (анализ видеоматериалов) пройдёт с 25 февраля по 10 марта. Личные прослушивания школьников и студентов колледжей искусств состоятся с 20 марта по 10 апреля. Публичные выступления — с 20 апреля по 25 мая.

Ранее сообщалось, что в Москве стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников.

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