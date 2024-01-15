Открылся приём заявок на гранты мэра Москвы в области культуры и искусства

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о старте набора заявок от школьников и студентов колледжей на получение грантов в области культуры и искусства. Общий призовой фонд составляет 3,74 млн рублей.

РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал мэра. Как отметил Собянин, в конкурсе представлено 33 категории творческих направлений. «Ребята получают возможность показать свои таланты настоящим профессионалам — членам жюри», — заявил мэр. Первый этап конкурса (анализ видеоматериалов) пройдёт с 25 февраля по 10 марта. Личные прослушивания школьников и студентов колледжей искусств состоятся с 20 марта по 10 апреля. Публичные выступления — с 20 апреля по 25 мая. Ранее сообщалось, что в Москве стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников.