Бастрыкину повторно доложат об обстоятельствах смерти новорождённого в Кургане
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал СК России.
Повторный доклад главе Следственного комитета представит руководитель регионального СУ СК Богдан Францишко.
«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении.
Инцидент произошёл в январе 2022 года. Беременной провели кесарево сечение спустя неделю после плановой госпитализации в перинатальный центр Кургана. В результате один из новорождённых умер спустя три дня после операции. По данным СК, никто из медперсонала не был привлечён к ответственности.
Ранее Александр Бастрыкин поручил провести проверку по делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи, вследствие чего новорождённый погиб во время родов в роддоме Магнитогорска Челябинской области.