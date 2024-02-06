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Бастрыкину повторно доложат об обстоятельствах смерти новорождённого в Кургане

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить повторный доклад по уголовному делу о смерти младенца в перинатальном центре Кургана в 2022 году.
Бастрыкину повторно доложат об обстоятельствах смерти новорождённого в Кургане
  • © СК РФ

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал СК России.

Повторный доклад главе Следственного комитета представит руководитель регионального СУ СК Богдан Францишко.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл в январе 2022 года. Беременной провели кесарево сечение спустя неделю после плановой госпитализации в перинатальный центр Кургана. В результате один из новорождённых умер спустя три дня после операции. По данным СК, никто из медперсонала не был привлечён к ответственности.

Ранее Александр Бастрыкин поручил провести проверку по делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи, вследствие чего новорождённый погиб во время родов в роддоме Магнитогорска Челябинской области.

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