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«Военная хроника»: появились данные о взятии села Старица бойцами ВС России

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«Военная хроника» сообщает, что появились данные о взятии села Старица бойцами ВС России.
«Военная хроника»: появились данные о взятии села Старица бойцами ВС России
  • РИА Новости

«Сообщают, что «Северные» взяли село Старица в Харьковской области. По нашим данным, село в паре километров к западу от Волчанска взяли ещё несколько дней назад, но ВСУ предприняли ряд контратак, чтобы попытаться его отбить», — говорится в заявлении.

Отмечается, что потери ГУР, ТрО и других формирований в боях за это село составили порядка 350 человек.

«Волчанск продолжают «закрывать» в котёл», — констатирует «Военная хроника».

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ВС России нанесли удар по порту города Южного Одесской области.

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