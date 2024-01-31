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Бастрыкину представят доклад по делу о смерти ребёнка при родах в Магнитогорске

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи, вследствие чего новорождённый погиб во время родов в роддоме Магнитогорска Челябинской области.
Бастрыкину представят доклад по делу о смерти ребёнка при родах в Магнитогорске
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал Следственного комитета России.

До этого в СМИ и социальных медиа появилась информация, что в январе в ходе кесарева сечения у 21-летней жительницы медики извлекли мёртвого ребёнка. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Следователи выяснили, что по приезде в больницу женщина пожаловалась на плохое самочувствие, однако медики не оказали ей своевременную помощь.

Доклад в центральный аппарат ведомства представит глава СУ СК России по Челябинской области Пётр Решетников.

Ранее сообщалось, что Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования дела о смерти в пермской больнице четырёхлетнего ребёнка после сделанной ему накануне пробы Манту.

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