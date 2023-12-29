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Бастрыкину доложат о расследовании дела о смерти ребёнка в пермской больнице

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Главе СК России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования дела о смерти в пермской больнице четырёхлетнего ребёнка.
Бастрыкину доложат о расследовании дела о смерти ребёнка в пермской больнице
  • © Пресс-служба СК России

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Глава СК России поручил представить доклад о результатах расследования уголовного дела по факту смерти ребёнка в Пермском крае», — говорится в сообщении.

Ранее в Минздраве Пермского края опровергли предположение, что смерть четырёхмесячной девочки в Кудымкаре могла быть связана со сделанной накануне пробой Манту. Специалисты ведомства не обнаружили связи между двумя этими фактами.

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