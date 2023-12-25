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Минздрав Пермского края не установил связи между смертью младенца и пробой Манту

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В Минздраве Пермского края опровергли предположение, что смерть четырёхмесячной девочки в Кудымкаре могла быть связана со сделанной накануне пробой Манту. Специалисты ведомства не обнаружили связи между этими двумя фактами.
Минздрав Пермского края не установил связи между смертью младенца и пробой Манту
  • РИА Новости

Министерство здравоохранения региона провело предварительную проверку летального случая, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Связи между проведённой пробой Манту и заболеванием, закончившимся летальным исходом, не установлено», — сообщили в министерстве.

В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза, после которой будет проведена проверка для выяснения качества оказанной девочке медпомощи.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как девочка скончалась в больнице, в которую была госпитализирована с высокой температурой на следующий день после пробы Манту.

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