Минздрав Пермского края не установил связи между смертью младенца и пробой Манту
- РИА Новости
Министерство здравоохранения региона провело предварительную проверку летального случая, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Связи между проведённой пробой Манту и заболеванием, закончившимся летальным исходом, не установлено», — сообщили в министерстве.
В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза, после которой будет проведена проверка для выяснения качества оказанной девочке медпомощи.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как девочка скончалась в больнице, в которую была госпитализирована с высокой температурой на следующий день после пробы Манту.