Минздрав Пермского края не установил связи между смертью младенца и пробой Манту

В Минздраве Пермского края опровергли предположение, что смерть четырёхмесячной девочки в Кудымкаре могла быть связана со сделанной накануне пробой Манту. Специалисты ведомства не обнаружили связи между этими двумя фактами.

Министерство здравоохранения региона провело предварительную проверку летального случая, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Связи между проведённой пробой Манту и заболеванием, закончившимся летальным исходом, не установлено», — сообщили в министерстве.

В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза, после которой будет проведена проверка для выяснения качества оказанной девочке медпомощи.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как девочка скончалась в больнице, в которую была госпитализирована с высокой температурой на следующий день после пробы Манту.