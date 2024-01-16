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Путин заявил о продлении программы «Школьный автобус»

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Федеральная программа «Школьный автобус» будет продлена в России. С заявлением об этом выступил 16 января глава государства Владимир Путин.
Путин заявил о продлении программы «Школьный автобус»
  • globallookpress.com

Как отметил президент России на встрече с главами муниципальных образований субъектов страны, прямую трансляцию которой ведёт RT, на программу «Школьный автобус» продолжат выделять все необходимые ресурсы.

«Программу «Школьный автобус» продлим. Не только в этом году выделим необходимые ресурсы, повторяю, 10 млрд [рублей], по-моему, запланировано, но и продлим её обязательно», — заявил Путин.

Другой темой встречи стали успешные муниципальные практики. Как отметил глава государства, их важно масштабировать.

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