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Путин: успешные муниципальные практики важно масштабировать

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Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов России отметил, что успешные практики, которые реализуются на муниципальном уровне, необходимо масштабировать.
Путин: успешные муниципальные практики важно масштабировать
  • globallookpress.com

«Есть очень хорошие практики и, конечно, нужно их масштабировать», — отметил президент.

По его словам, важно иметь площадки, которые позволяют это делать.

Путин привёл пример первого Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России», который собрал семь тысяч человек, между тем как всего в системе работает 4,5 млн человек.

В декабре российский лидер заявил, что повышение эффективности всех уровней власти в России — важнейшая задача.

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