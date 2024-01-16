Путин: успешные муниципальные практики важно масштабировать
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«Есть очень хорошие практики и, конечно, нужно их масштабировать», — отметил президент.
По его словам, важно иметь площадки, которые позволяют это делать.
Путин привёл пример первого Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России», который собрал семь тысяч человек, между тем как всего в системе работает 4,5 млн человек.
В декабре российский лидер заявил, что повышение эффективности всех уровней власти в России — важнейшая задача.