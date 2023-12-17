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Путин заявил о необходимости повысить эффективность власти в России

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Повышение эффективности всех уровней власти в России — важнейшая задача. Об этом 17 декабря заявил глава государства Владимир Путин.
Путин заявил о необходимости повысить эффективность власти в России
  • РИА Новости

Президент России указал на необходимость дальнейшего совершенствования демократических институтов и механизмов народовластия и местного управления, а также прямого участия граждан в развитии страны, регионов и муниципалитетов.

Выступая на XXI съезде партии «Единая Россия», Путин также заявил, что эффективность всех уровней публичной власти следует повысить. И здесь, по словам российского лидера, предстоит «кропотливая работа».

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что уровень государственных услуг в новых регионах должен соответствовать общероссийским стандартам.

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