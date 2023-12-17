Путин заявил о необходимости повысить эффективность власти в России
- РИА Новости
Президент России указал на необходимость дальнейшего совершенствования демократических институтов и механизмов народовластия и местного управления, а также прямого участия граждан в развитии страны, регионов и муниципалитетов.
Выступая на XXI съезде партии «Единая Россия», Путин также заявил, что эффективность всех уровней публичной власти следует повысить. И здесь, по словам российского лидера, предстоит «кропотливая работа».
Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что уровень государственных услуг в новых регионах должен соответствовать общероссийским стандартам.