Путин заявил о необходимости повысить эффективность власти в России

Повышение эффективности всех уровней власти в России — важнейшая задача. Об этом 17 декабря заявил глава государства Владимир Путин.

Президент России указал на необходимость дальнейшего совершенствования демократических институтов и механизмов народовластия и местного управления, а также прямого участия граждан в развитии страны, регионов и муниципалитетов.

Выступая на XXI съезде партии «Единая Россия», Путин также заявил, что эффективность всех уровней публичной власти следует повысить. И здесь, по словам российского лидера, предстоит «кропотливая работа».

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что уровень государственных услуг в новых регионах должен соответствовать общероссийским стандартам.