Психолог Яушева объяснила сложности возвращения на работу после отпуска

Психолог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Дарья Яушева рассказала о сложностях возвращения на работу после отпуска. Обычно все трудности исчезают через две недели, уверяет она.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

По словам специалиста, перед первым рабочим днём у человека может сильно испортиться настроение, может появиться депрессивное состояние.

«Симптомы депрессии — эмоциональный дискомфорт, подавленность, печаль, отчаяние, тревога, чувство вины, может пропасть интерес к привычным занятиям», — уточнила Яушева.

Кроме того, могут появиться суицидальные мысли. Однако состояние улучшается через две недели адаптации.

«Если после двух недель состояние не улучшилось, стоит обратиться к специалисту», — заключила эксперт.

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