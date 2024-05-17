Шеф-повар: китайская кухня очень интересна, а утка по-пекински — достойное блюдо

Китайская кухня очень интересная, а утка по-пекински — действительно достойное блюдо, заявил RT шеф-повар Григорий Малышев, комментируя рассказ президента Владимира Путина о том, чем его угощали во время визита в Пекин. Повар отметил, что во многих кулинарных студиях сегодня готовят утку, но с припиской «а-ля по-пекински», что подразумевает, «конечно, не совсем тот самый рецепт».

«Благодаря сотрудничеству России и Китая в этой сфере, я думаю, что скоро наши шеф-повара не только будут опираться на европейские кулинарные позиции и школы гастрономии, но, я думаю, и Азия, в том числе, тоже проложит нам путь в свою кухню. И мы достигнем масштабного уровня. Поэтому, думаю, скоро наши шеф-повара будут постигать новую кухню и принесут нашим гражданам новые достойные блюда», — считает собеседник RT.

Доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ, кандидат технических наук Дмитрий Быстров, со своей стороны, рассказал, что утиное мясо полезно для организма, в том числе за счёт большого содержания в нём кислоты омега-3, которая положительно влияет на активность мозга.

«В нём много селена, витаминов группы B и A, железа и других минералов. При этом мясо утки довольно плотное и волокнистое, его с осторожностью следует употреблять людям с проблемным ЖКТ. Также утиное мясо довольно калорийное и не подойдёт людям, которые стремятся снизить вес», — предупредил он.

В свою очередь, врач-диетолог Елена Соломатина напомнила, что уткой нельзя злоупотреблять, потому что это достаточно жирный продукт.

«В ней содержится много холестерина, где-то около 35% — это насыщенный жир. Всё зависит от того, в каких условиях она выращивалась, многое зависит от породы уток. Если её кормили правильно, то её жир содержит омега-3 и омега-6. Они повышают уровень хорошего холестерина, значит, это предотвращение таких грозных заболеваний, как инсульт, инфаркт», — рассказала эксперт.

По её словам, порция, которая рекомендована при снижении веса, приблизительно с ладонь, не считая пальцев.

«Если человек вес не собирается снижать, если активно двигается, значит, порцию можно удвоить. Желательно, чтобы, конечно, это не за один раз, организму всегда легче справляться с более мелкими порциями. С овощами, конечно, которые будут забирать на себя излишки жира, и, главное, формировать комок пищевой», — пояснила она.

Ранее китайский лидер Си Цзиньпин в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным угостил его уткой по-пекински. Как признался сам Путин, это было очень вкусно и он съел больше, чем планировал.