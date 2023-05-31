В Минтруда России предложили законодательно закрепить понятие «частичная занятость»

В Минтруда России предложили закрепить понятие «частичная занятость» на законодательном уровне, чтобы люди могли совмещать дистанционную работу или подработку с получением пособия, заявил глава ведомства Антон Котяков.

«Мы предлагаем рассмотреть законодательное закрепление вопроса частичной занятости, который позволял бы совмещать маме либо гражданину, осуществляющему уход за ребёнком-инвалидом, например, дистанционную работу с осуществлением функций ухода», — цитирует его РИА Новости.

По словам министра, закрепление такого понятия в законе позволит устранить правовой вакуум с учётом трансформации рынка труда с появлением возможности дистанционной работы.

Котяков также отметил, что сейчас судебные разбирательства решаются в пользу мам.

Ранее эксперты проанализировали объявления и назвали сферы с самым большим количеством вариантов для частичной занятости. Так, лидерами по объёму вакансий на неполный трудовой день стали группы «Транспорт, логистика», «Туризм, рестораны» и «Домашний персонал».

Генеральный директор сервиса по кредитованию «Колибри деньги» Евгений Чернышов заявил о росте числа вакансий в России.