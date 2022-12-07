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Названы сферы с самым большим количеством вариантов для частичной занятости

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RT
Эксперты проанализировали объявления и назвали сферы с самым большим количеством вариантов для частичной занятости. Так, лидерами по объёму вакансий на неполный трудовой день стали группы «Транспорт, логистика», «Туризм, рестораны» и «Домашний персонал» .
Названы сферы с самым большим количеством вариантов для частичной занятости
  • Gettyimages.ru

«С увеличением объёмов предновогодних поставок и ростом нагрузки на перевозчиков компании активно предлагают подработку для водителей, экспедиторов, грузчиков. Так, к началу декабря на транспортно-логистическую отрасль пришлось наибольшее число вакансий с частичной занятостью в стране — более 1,9 тыс. объявлений», — говорится в исследовании.

Как отмечают аналитики «Авито Работа», спрос на специалистов данной отрасли увеличился на 29% относительно прошлого года, а доля предложений составила 6% от всех вакансий на неполный день.

Кроме того, в последний месяц года дополнительный персонал ищут многие работодатели в сегменте HoReCa: корпоративы, новогодние банкеты и рост заказов на доставку готовых блюд создают повышенный спрос на кадры.

Отмечается, что спрос на персонал в ресторанно-гостиничной сфере увеличился на 56% год к году, а доля вакансий в HoReCa составила 4% от всех предложений на неполный день. Заработок при частичной занятости в ресторанах и кафе начинается от 20 тыс. рублей в месяц, что на 33% превышает зарплатные предложения прошлого года.

Кроме того, относительно прошлого года на 6% выросло число предложений в сфере уборки. К началу зимы на домашний персонал пришлось 4% от всех вакансий с частичной занятостью.

Ранее доктор экономических наук, профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков рассказал, какие профессии являются наиболее прибыльными в новогодние праздники.

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