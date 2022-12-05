Профессор Щербаков назвал самые прибыльные профессии в Новый год
- РИА Новости
В беседе с Общественной службой новостей он заявил, что это в том числе профессия курьера, поскольку в праздничные дни растёт спрос на доставку подарков, цветов и продуктов.
Также будут пользоваться спросом артисты в роли Деда Мороза и других персонажей.
По словам Щербакова, прибыль могут принести и продажи тематической продукции, например мишуры.
Ранее президент и основатель SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН спрогнозировал всплеск активности на рынке труда в России после новогодних праздников.