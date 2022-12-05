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Профессор Щербаков назвал самые прибыльные профессии в Новый год

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Доктор экономических наук, профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков рассказал, какие профессии являются наиболее прибыльными в новогодние праздники.
Профессор Щербаков назвал самые прибыльные профессии в Новый год
  • РИА Новости

В беседе с Общественной службой новостей он заявил, что это в том числе профессия курьера, поскольку в праздничные дни растёт спрос на доставку подарков, цветов и продуктов.

Также будут пользоваться спросом артисты в роли Деда Мороза и других персонажей.

По словам Щербакова, прибыль могут принести и продажи тематической продукции, например мишуры.

Ранее президент и основатель SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН спрогнозировал всплеск активности на рынке труда в России после новогодних праздников.

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