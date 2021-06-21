Эксперт заявил о росте числа вакансий в России

Генеральный директор сервиса по кредитованию «Колибри деньги» Евгений Чернышов заявил о росте числа вакансий в России.

«В прошлом году в этот период во многих компаниях вакансии были заморожены, сотрудников искали в основном на замену уволившимся. В настоящий момент бизнес за редким исключением работает в допандемийном режиме, и речь может идти и о расширении штата», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, в случае с офисным персоналом очень востребован гибридный формат занятости с частичной удалёнкой, причём большая часть компаний не готова работать только в формате «домашнего офиса».

Как добавил Чернышов, из-за новых потребностей бизнеса растёт количество вакансий IT-специалистов, digital-маркетологов, аналитиков больших данных.

Ранее адвокат Геннадий Нефедовский в беседе с Nation News дал рекомендации по оформлению трудовых отношений в России.