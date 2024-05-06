Глава Rheinmetall пообещал Украине снаряды с дальностью в 100 км

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall в этом году поставит Украине «сотни тысяч» артиллерийских снарядов, включая прототипы с дальностью в 100 км.

С таким заявлением в газете Handelsblatt выступил глава компании Армин Паппергер.

«В этом году дюссельдорфская компания поставит на Украину «сотни тысяч выстрелов». В том числе и прототипы артиллерийских снарядов с дальностью стрельбы в 100 км», — сказал он.

Ранее сообщалось, что концерн Rheinmetall передаст Украине дополнительно 20 БМП Marder до конца года.

Позже в Германии подожгли садовый дом главы Rheinmetall из-за поставок оружия Украине.