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Глава Rheinmetall пообещал Украине снаряды с дальностью в 100 км

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Немецкий оборонный концерн Rheinmetall в этом году поставит Украине «сотни тысяч» артиллерийских снарядов, включая прототипы с дальностью в 100 км.

С таким заявлением в газете Handelsblatt выступил глава компании Армин Паппергер.

«В этом году дюссельдорфская компания поставит на Украину «сотни тысяч выстрелов». В том числе и прототипы артиллерийских снарядов с дальностью стрельбы в 100 км», — сказал он.

Ранее сообщалось, что концерн Rheinmetall передаст Украине дополнительно 20 БМП Marder до конца года.

Позже в Германии подожгли садовый дом главы Rheinmetall из-за поставок оружия Украине.

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