«Ситуацию не изменит»: концерн Rheinmetall передаст Украине дополнительно 20 БМП Marder до конца года

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall до конца 2024 года поставит Украине ещё 20 боевых машин пехоты Marder, сообщили в пресс-службе компании. Как уточнили в Rheinmetall, с начала СВО Киев получил «трёхзначное количество» таких БМП. При этом устаревшие Marder 1A3 концерн получил из арсенала бундесвера. По словам экспертов, маленькие партии передаваемой Киеву бронетехники говорят о том, что европейские оружейные концерны не могут конкурировать с ВПК России.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall передаст Киеву до конца 2024 года дополнительно 20 БМП Marder, говорится в заявлении компании, опубликованном на её официальном сайте.

«Компания Rheinmetall получила заказ от правительства Германии на поставку Украине 20 дополнительных боевых машин пехоты Marder. Заказ был сделан в марте 2024 года и имеет стоимость, выражаемую средним двузначным числом в миллионах евро. Поставка новой партии запланирована на 2024 год», — говорится в пресс-релизе.

В сообщении компании уточняется, что Rheinmetall уже передал украинским вооружённым силам «трёхзначное количество» БМП Marder как прямыми поставками, так и в рамках программ кругового обмена с другими странами.

Из запасов бундесвера



Напомним, что боевая машина пехоты Marder была создана Rheinmetall AG в 1969 году, а её модификация Marder 1A3 в 1989-м. С 2010 года эти машины снимаются с вооружения немецкой армии.

В пресс-службе концерна заявили, что направляют Киеву устаревшие машины.

«Rheinmetall принял устаревшие боевые машины пехоты Marder 1A3 из запасов бундесвера. Весной 2022 года компания уже начала за свой счёт приводить боевые машины пехоты в состояние, пригодное для немедленного развёртывания», — говорится в сообщении.

Боевая масса БМП Marder модификации 1A3 составляет 33,5 т. Внутри помещается три члена экипажа и до семи человек десанта. Вооружение — 20-мм автоматическая пушка и спаренный с ней 7,62-мм пулемёт.

В конце марта в Минобороны РФ сообщили, что российским военным удалось эвакуировать с линии боевого соприкосновения на Авдеевском направлении первую трофейную БМП Marder.

Военные отметили, что украинские боевики были вынуждены бросить машину и сбежать, так как из-за своей большой массы Marder застряла в вязких грунтах, не достигнув цели.

Затем сообщалось, что военнослужащие ремонтных подразделений группировки войск «Центр» изучили и своими силами восстановили трофейную БМП Marder.

«Неисправность была топливной системы, были повреждены радиаторы охлаждения, электропроводка. Осколочные повреждения были, были повреждены магистрали, провода. Заменили, отремонтировали достаточно быстро», — рассказали военные ремонтники агентству РИА Новости.

Сейчас трофейная БМП Marder полностью на ходу, подчеркнули российские военные.

Стоит отметить, что Германия является вторым после США поставщиком оружия на Украину. Всего ФРГ выделила средства на военную поддержку Киева или предоставила обязательства по будущим расходам в размере примерно €28 млрд.

«Пафосные заявления»



Германия продолжает передавать Украине устаревшее вооружение, снимая его с глубокой консервации или же путём сборки из запчастей и комплектующих, имеющихся в наличии у Rheinmetall, отметил в разговоре с RT военный обозреватель Александр Хроленко. Он подчеркнул, что большая часть парка БМП Marder уже давно снята с вооружения после замены на БМП Puma, а танки Leopard 1A5 приходится забирать у Дании, так как в бундесвере их также давно нет.

«Такая помощь ситуацию не изменит. 20 дополнительных боевых машин пехоты с устаревшей конструкцией, слабой бронёй и плохой проходимостью явно не сделают погоды для ВСУ ни на одном из участков тысячекилометрового фронта», — подчеркнул эксперт.

БМП Marder в Германии

globallookpress.com

© Bodo Schackow/dpa

Сообщение о выделении новой партии Marder всего из 20 машин выглядит как попытка имитировать деятельность по поддержке Украины, считает Александр Хроленко.

«Это фиговый листок, которым Германия пытается стыдливо прикрыться от давления Соединённых Штатов и более агрессивных европейских партнёров. В Германии более осторожно относятся к поставкам вооружений и постепенной эскалации, тогда как Великобритания и Франция безрассудно посылают Киеву ракеты и другую технику. В Берлине историческая память ещё свежа, кроме того, есть понимание, что европейские страны НАТО сейчас не в состоянии конкурировать с Россией в ресурсном плане и по мощности оборонно-промышленного комплекса. Это объективные факты», — добавил военный обозреватель.

Вся военная помощь из Германии, независимо от общего объёма заявляемых пакетов, передаётся украинской стороне маленькими партиями, обратил внимание Александр Хроленко.

«Каждой из поставок из ФРГ хватит, чтобы обеспечить потенциал для одной контратаки одного соединения ВСУ. Которая купируется налётом российских беспилотников или ракетным ударом. Сейчас всё это применяется ВС РФ очень эффективно. От обнаружения украинской техники до её поражения проходит буквально 5—10 минут. Такое количество техники, которое Rheinmetall собирается дополнительно передать Киеву, в этом свете просто ничтожно», — констатировал эксперт.

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Немецкий концерн Rheinmetall ранее заявлял, что будет строить на Украине заводы по производству техники, однако до сих пор не понятно, как такой план будет реализован, напомнил в беседе с RT заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

«Толком так и не объяснили, как будут строить эти заводы на территории Украины и что они будут производить. Rheinmetall сначала, в 2023 году, заявил, что построит на Украине один огромный завод, который будет производить 400 танков в год. Потом всё поменялось, и заявили о строительстве четырёх заводов. Но до сих пор ни один из этих планов не перешёл в практическую плоскость. Всё это пафосные заявления», — сказал эксперт.

Если для Rheinmetall отправка 20 дополнительных БМП на Украину — важное событие, то это говорит о невозможности европейских оборонных концернов конкурировать с российскими военными промышленниками, считает Андрей Кошкин.

«Паритета в сфере военной промышленности с Россией на сегодняшний день нет ни у кого. Наш оборонно-промышленный комплекс достиг высочайших результатов, которые признаны во всём мире. Эксперты западных государств с ужасом говорят, что Россия смогла возобновить непрерывный цикл военного производства, как это было во (Вторую. — RT) мировую войну. В отличие от Запада, который запутался в своих контрактах и цепочках поставок и до сих пор не может разобраться, что и где производить», — заключил собеседник RT.