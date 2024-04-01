Бойцы группировки «Центр»: немецкие БМП Marder не подходят для боев в Донбассе
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на военнослужащего группировки «Центр», принимавшего участие в восстановлении первой трофейной немецкой БМП данного типа.
По его словам, у БМП очень плохая проходимость, а также нет, грунтозацепов.
«Она предназначена для передвижения по твёрдым грунтам, по асфальтированным дорогам, возможно по песчаным дорогам, по грязи она движется очень плохо», — сказал военный.
Ранее бойцы Южной группировки войск заполучили первую трофейную немецкую БМП Marder.
Позже они восстановили первую трофейную немецкую БМП Marder.