Бойцы Южной группировки войск заполучили первую трофейную немецкую БМП Marder
Об этом сообщили в Минобороны России.
«Силами эвакуационного взвода и танкового батальона бригады немецкий трофей был успешно эвакуирован с поля боя», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что БМП получила незначительные повреждения минами, которыми ВСУ пытались уничтожить технику при эвакуации.
Ранее корреспондент Хассан Насср рассказал, что натовскую военную технику, которую побили во время боёв в Авдеевке, ремонтируют и направляют на фронт уже в составе ВС России.