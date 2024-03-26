Бойцы Южной группировки войск заполучили первую трофейную немецкую БМП Marder

Военнослужащие Южной группировки войск эвакуировали с линии боевого соприкосновения первую трофейную БМП Marder немецкого производства.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Силами эвакуационного взвода и танкового батальона бригады немецкий трофей был успешно эвакуирован с поля боя», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что БМП получила незначительные повреждения минами, которыми ВСУ пытались уничтожить технику при эвакуации.

Ранее корреспондент Хассан Насср рассказал, что натовскую военную технику, которую побили во время боёв в Авдеевке, ремонтируют и направляют на фронт уже в составе ВС России.