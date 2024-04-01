РИА Новости: бойцы группировки «Центр» восстановили первую трофейную немецкую БМП Marder

Военнослужащие ремонтных подразделений группировки «Центр» сообщили, что восстановили своими силами и изучили трофейную немецкую БМП Marder, эвакуированную в районе населённого пункта Северное на Авдеевском направлении.

Об этом информирует РИА Новости. По данным агентства, у БМП была зафиксирована неисправность была топливной системы, также были повреждены радиаторы охлаждения, электропроводка. «Осколочные повреждения были, были повреждены магистрали, провода. Заменили, отремонтировали достаточно быстро», — рассказали военные. Ранее бойцы Южной группировки войск заполучили первую трофейную немецкую БМП Marder. Также расчёт РСЗО «Град» уничтожил немецкую БМП Marder на Купянском направлении.