РИА Новости: бойцы группировки «Центр» восстановили первую трофейную немецкую БМП Marder
Об этом информирует РИА Новости.
По данным агентства, у БМП была зафиксирована неисправность была топливной системы, также были повреждены радиаторы охлаждения, электропроводка.
«Осколочные повреждения были, были повреждены магистрали, провода. Заменили, отремонтировали достаточно быстро», — рассказали военные.
Ранее бойцы Южной группировки войск заполучили первую трофейную немецкую БМП Marder.
Также расчёт РСЗО «Град» уничтожил немецкую БМП Marder на Купянском направлении.